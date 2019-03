Cena in südtirol, beneficenza a Campagnola di Brugine

Cena in südtirol

- Menù tipico dell'Alto Adige -

🐄🌼🐓🌼🐄🌼🐓🌼🐄🌼🐓🌼

Domenica 7 aprile 2019 - ore 19.30

Edificio don Bosco - Campagnola di Brugine (PD)

......................................................

Info & iscrizioni

▪ don Luca 340 7837888

▪ Maria Trovò 049 9735490

▪ Alessandro Brugiolo 340 8664974

(dare conferma entro il 3 aprile 2019)

.......................................................

Il ricavato della cena andrà a sostenere le spese delle attività giovanili parrocchiali, in particolar modo il camposcuola di I-II superiore a San Giovanni in Val Aurina, il campo servizio di III-IV superiore a Firenze e il campo giovani a Braies.

......................................................

Ecco il menù della cena:

Antipasto:

- Speck, formaggio e misticanza

- Patate di montagna

Primi:

- Schlutzkrapfen con burro fuso - Spätzle con panna e prosciutto

- Zuppa di porcini

Secondi:

- Salsiccia e patate saltate con polenta e formaggio fuso “Dobbiaco”

- Gulash e crauti

Dolce

- Strudel

- Yogurt con frutti di bosco

Vini:

- Teroldego I.G.T.

- Müller Thurgau I.G.T.

Birra

Caffè

Grappe e liquori tipici

......................................................

Guten appetit!

Evento facebook https://www.facebook.com/events/266123850937071/

Gallery