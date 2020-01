Cena e benessere, evento per il capodanno cinese 2020

Cena al Ristorante Naturalmente Shanghai, il primo ristorante cinese di Padova con menù tradizionale cinese e salutare. Non solo cena, sarà una serata ricca di cultura, benessere e gioia.

Il programma

19 dimostrazione di Taiji e Qigong vitale con degustazione di tè

19.30 Arte antica cinese del mangiare

19.45 Cena con menù speciale: conoscere le caratteristiche e i benefici naturali dei cibi, imparare a nutrirci meglio. A cura della Maestra Xiaohui Wang.

Data: Martedì 4 Febbraio 2020 alle 19

Dove: Ristorante Shanghai Naturalmente in Via Marsala 6, Padova in Centro www.shanghaipd.it.

Informazioni, contatti e prenotazioni

A pagamento. Obbligatoria la prenotazione, i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 3280052556, whatsapp, oppure email.

Health & Care A.P.S.e A.S.D.

意大利健身养生协会 Via Baruzzi 7 35129 Padova email.hc.associazione@gmail.com

www.healthandcare.it