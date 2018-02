Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1875278909439240/

Venerdì 23 Febbraio - ore 19.50

Casa Marina - Galzignano T.

M'ILLUMINO DI MENO - CENA AL BUIO A CASA MARINA

La cooperativa Terra di Mezzo aderisce all’iniziativa “M'illumino di Meno” promossa da Radio2 proponendo un'esperienza unica, una cena nella totale oscurità, durante la quale gli ipovedenti dell'Associazione Gold Vis Onlus guideranno i commensali nella conoscenza della disabilità visiva e valorizzazione degli altri sensi.

Come sarà privarsi dell'uso della vista e limitarsi ad ascoltare i rumori della sala oscurata, sentire il vociare dei commensali, il gusto delle pietanze, il profumo dei piatti, la consistenza del cibo...?

Una volta al tavolo verrà servita la cena, con menu completo ma segreto!

Programma

19.50: ritrovo a Casa Marina, via Sottovenda 3 Galzignano T. PD

20: "spegni" gli occhi e accendi gli altri sensi

DUE PAROLE SU G.O.L.D.VIS ONLUS:

G.O.L.D.Vis., Guardare oltre la disabilità visiva, nasce il 28 Giugno del 2010 come associazione di promozione sociale. Si occupa delle attività ricreative, sportive e culturali dei disabili visivi in uno spirito di amicizia bandendo ogni tipo di arrivismo personale per favorire invece l’integrazione della categoria per la quale s’impegna nella società.

Costo

30 euro. La cena si attiverà con un minimo di 30 partecipanti

Iscrizioni

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=96