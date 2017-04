Cena al buio al Laboratorio I'M di Abano

Venerdì 21 aprile ti invitiamo a partecipare alla primissima cena al buoi organizzata in collaborazione con la Cooperativa Solaris!

LA CENA AL BUIO

Sarà un’occasione per passare tutti insieme una bella serata e provare l’esperienza di rinunciare per una volta ad una abilità importante, quella della vista, scoprendo come cambia il nostro modo di assaporare il cibo, ma soprattutto di interagire con gli altri.

LIVE MUSIC

Dopo la cena, seguirà della buona LIVE MUSIC, a breve vi faremo sapere maggiori dettagli.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER LA CENA

Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro le 18 del 21 aprile.

Per informazioni e prenotazioni chiamateci al numero 049/9815190.

MENU DELLA CENA

La cena sarà basata su piatti facili da mangiare al buio e con le mani! Per non rovinarvi l’esplorazione gustativa al buio vi daremo solo dei suggerimenti

Cannelloni di crêpes ai vari gusti

Involtini vegetali con ripieni vari

Tris di polpette a sopresa

Tris di dolci

Come sempre tutto fatto in casa da noi con tanto amore e genuinità.

Contributo per la cena euro 15.

ISCRIVITI ONLINE ALL’ASSOCIAZONE KHORAKHANE’ E RISPARMIA TEMPO!

L’ingresso al Laboratorio Culturale I’M è riservato ai soci dell’Associazione Khorakhanè, in quanto è un circolo privato.

Per effettuare la pre-iscrizione all’Associazione e risparmiare tempo agli ingressi compila comodamente online il modulo per il tesseramento 2017

> Maggiorenni ---> http://bit.ly/ tessera_maggiorenni_2017

> Minorenni ---> http://bit.ly/ tessera_minorenni_2017

Aiutaci, portando già il modulo stampato. Il costo della tessera è di euro 5 e ha validità annuale.

APPROFITTA DELLA CONVENZIONE DEDICATA AI SOCI KHORAKHANÈ

Abbonamento a metà prezzo e sconti sulle tariffe orarie e chilometriche!

Sei socio dell’Associazione Khorakhanè di Abano Terme? Vivi tutti gli eventi presso il Laboratorio Culturale I’M con Car Sharing Padova

Fino al 31 dicembre 2017, i soci che si abbonano al car sharing godranno di sconti esclusivi grazie alla speciale convenzione pensata per loro:

> Abbonamento annuale a metà prezzo (euro 30 invece che euro 60) per chi lo richiede entro il 31 dicembre 2017

> Tariffa oraria diurna (7 - 22): euro 2 invece che euro 2.50

> Tariffa oraria notturna (22 -7): euro 0.50 invece che euro 1.50

> Tariffa chilometrica: euro 0,35: invece che euro 0.50

Per attivare l’abbonamento a metà prezzo scrivi a info@carsharingpadova.it o chiama il numero 049 566 0162.

TUTTE LE INFO A QUESTO LINK: http://bit.ly/24M5uwW