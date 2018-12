Cena al buio al Parco Etnografico di Rubano

Venerdì 18 gennaio 2019 In-Oltre vi porta nuovamente al Parco Etnografico di Rubano.

La cena al buio un'esperienza unica che accende la nostra immaginazione nel pensare come sarebbe la nostra vita senza aver la possibilità di vedere. Spesso si dice che gli occhi sono la finestra del nostro cuore, infatti non è del tutto sbagliata questa frase anche perché per noi essere umani è un connettere che ci fa vivere perché ci permette in primis di avere un punto di partenza ben definito come forma, colori per poi, piano piano accendere gli altri sensi creando la nostra realtà ritenuta dallo standard quasi perfetta. Invece se immaginiamo una vita senza sensi “né vista, né udito, né tatto, né gusto, né olfatto “ la nostra perfezione finirebbe nel buio totale, e come ben sappiamo il buio fa paura perché è privo di colori almeno cosi ci hanno insegnato. Però esiste sempre un però: anche il buio può essere trasformato in una opera d’arte in un momento di perfezione, sembra impossibile invece è più semplice di quanto pensiamo, basta accendere un elemento che è stato citato all’inizio: l'“Immaginazione” e attribuire al buio un significato diverso, trasformarlo in un momento di rilassamento dove per attimi abbiamo spento la luce per ritrovare noi stessi in un mondo composto da colori, forme, profumi, sensazioni, suoni che abbiamo scelto noi in quanto ci rendono felici.

Affrontiamo le nostre fragilità andando a “guardare” con le “finestre chiuse” cosa c’è oltre il buio.

Il contributo di partecipazione all'evento è di euro 35 euro.

Info e prenotazioni

info@in-oltre.org

3884214729