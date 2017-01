Cena al buio al ristorante Pane Nero di Abbazia Pisani a Villa del Conte

Il ristorante Pane Nero, in località Abbazia Pisani a Villa del Conte, organizza l'evento "Cena al buio", in programma venerdì 20 gennaio dalle 20.15 alle 23.

L'EVENTO. Un’indimenticabile esperienza per risvegliare i sensi del gusto, dell’olfatto, del tatto e dell’udito.

Giocare a riconoscere le cose, a distinguere oggetti comuni senza la vista, a godere di sapori e profumi senza lasciarsi influenzare dagli stimoli visivi.

Parlare col vicino senza i condizionamenti dell’immagine, dell’apparenza.

COME SI SVOLGE. Tutti i partecipanti verranno accolti alla penombra del portico per un aperitivo di benvenuto per familiarizzare gradualmente con il buio. Successivamente saranno accompagnati nella sala del ristorante dove tutto sarà pronto per iniziare la cena.

All’arrivo delle prime portate la serata entrerà nel vivo e le piccole difficoltà del buio, come trovare le posate, il cibo, i bicchieri, accenderanno un clima di contagiosa allegria.

IL MENU. Il menù sarà una scoperta e prevede aperitivo, quattro portate e bevande, per un costo di 35 euro a persona.

INFORMAZIONI

É necessaria la prenotazione al numero 391.372 5459.

https://www.facebook.com/events/395417074124449/