Una cena esclusiva in Chiostro S.Francesco, Ex Collegio Vescovile di Este.

Circondati da mura storiche, sotto un cielo settembrino stellato.

Il 6 settembre 2019 arriva l’appuntamento culinario del Club Ignoranti, organizzato in occasione del tradizionale Settembre Euganeo.

Programma

Appuntamento alle ore 20 al Chiostro di San Francesco

Ore 20 ingresso in Chiostro

Ore 20.30 inizio Cena

Ore 21 Inizio Spettacoli| Flavio Manfrin al Sax e direttamente da Zelig, Leo MasEvolution

Menu a cura del Ristorante Hotel Beatrice d’Este con abbinamenti Vino Cantine Colli Euganei

Aperitivo

Bignè al formaggio

Pasta fritta pomodoro e basilico

Ricotta e uovo

Soppressa veneta all’aceto

Frittella di patate e alici

Angolo dei salumi

Pane e grissini di propria produzione

Primo

Sformatino di verdure di stagione*, sale di salsiccia su crema di melanzane leggermente affumicate

*(zucchine, biete, zucca)

Secondo

Carpaccio di lonza di maiale, patata schiacciata all’olio dei colli euganei e senape

Dessert

Cremoso al cioccolato bianco, pesche al basilico, amaretti croccanti

Cantine – in aggiornamento

Informazioni

Prenotazioni entro il 3 settembre. Posti Limitati.

In caso di maltempo l’evento è garantito.

Prezzo

Cena e spettacoli: 45 euro

Posti Limitati. Prenotazioni entro il 3 settembre 2019

Contatti

Telefono 3713488702

Mail info@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/enogastronomia/la-notte-settembrina-cena-_in_-chiostro-all_ex-vescovile-di-este.htm

https://www.facebook.com/events/2106235693009718/