Cena e concerto di Hang con Paolo Borghi alla trattoria El Portego di Vò

Nella cornice dei colli Euganei, ospite della trattoria El Portego di Vò vengono organizzati una cena e a seguire un concerto di Hang del musicoterapista Paolo Borghi, in programma il 23 giugno alle ore 20.

La trattoria è un'antica casa rurale la cui cucina offre, oltre ai piatti della tradizione gastronomica locale, anche menù vegetariani, vegani e per celiaci.

L'hang è una percussione melodica ricca di armonici. Nella storia della musica si racconta che gli strumenti con molti armonici, aiutassero le persone nella guarigione.

PAOLO BORGHI

Nato nel 1983 in una piccola cittadina emiliana, si avvicina alla musica attraverso la ricerca di strumenti particolari ed inusuali, perlopiù percussioni, che spesso costruisce personalmente.

L'interesse principale è l'Hang (unico in Italia a possederne quattro originali in diverse tonalità) una percussione melodica inventata nel 2000 da due artigiani svizzeri.

Nel 2012 è stato finalista al talent show Italia's got talent, riscontrando un ottimo successo di critica e di pubblico.

Ha tenuto concerti in molte località d'Italia e all'estero. Ha suonato con bravissimi musicisti nazionali e internazionali tra cui Andrea Bocelli e molti altri.

A maggio 2013 ha tenuto, insieme al maestro Josè Miguel Maschietto (pianista, compositore e direttore dell'orchestra filarmonica di Praga), un concerto per la presidenza della Repubblica dell'Ecuador, alla Casa delle Musica, dove erano presenti anche ministri e organi di stato.

Ha all'attivo cinque cd: "Essentia", "Blu racconti sonori", "Nyanga" e "Menhir" per Hang e Arpa.

INFORMAZIONI

I posti sono limitati, pertanto per prenotazioni si prega di chiamare il prima possibile il locale ai numeri 049.9940425 - 346.0948220.

É possibile iscriversi anche tramite il link http://goo.gl/d20tG9

Gallery