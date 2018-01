"L'enigma nel dipinto", cena con delitto alla Vecchia Trattoria Buffagnotti di Piazzola

L'arte rinascimentale si ispira alla calma perfezione di un equilibrio classico... come può essere compatibile con un sanguinoso delitto?

Lo scoprirete nella cena con delitto interattiva "L'enigma nel dipinto", in programma venerdì 26 gennaio alla Vecchia Trattoria Buffagnotti di Piazzola sul Brenta.

LA STORIA

Nelle sale della locanda è stato organizzato un corso di pittura. Il tema? La Flagellazione di Cristo, celebre dipinto dell'artista toscano Piero della Francesca.

Alla fine del corso è prevista una cena fra tutti i partecipanti, ma purtroppo Elisa non si presenta a tavola. Viene trovata ammazzata in modo orribile nel bagno del locale. La polizia identifica come sospettati i presenti al corso di pittura... Chi avrà ucciso la povera ragazza e perché?

Sarete chiamati ad aiutare la polizia per indagare sul misterioso delitto: indizio dopo indizio, riuscirete a scoprire il colpevole?

Troverete sui vostri tavoli le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco.

Il ritmo delle portate scandisce anche il ritmo dell’indagine.

Un conduttore (commissario) gestirà le fasi del gioco e vi accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi.

MENÙ

Antipasto

La Picà de la Caneva (sopressa)

Rodolo de pansa de mascjo insacà

Siole in agrodolse

Primo

Vialone ai sapori de Primavera

Secondo

La tajada de Black Angus

Spezatin de musso stufà in tecia

Dintorni e contorni de la casa del delicto

Felicità dell’orto secreto

Dolce

Boconsini de la casa de sucaro

*possibilità, su richiesta al momento dell'iscrizione, di menù vegetariano

PARTECIPAZIONE

Il costo è di 30 euro a persona (vino, acqua e caffè inclusi)

L’evento si svolge con un minimo di 20 iscritti

Iscrizioni entro martedì 16 gennaio