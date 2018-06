"Sfida mortale al cucchiaio" cena con delitto a Villa Breda

L’ associazione Fraglia la Vecchia Padova, Viviamo Villa Breda - La foresta: cena con delitto - Born caffè presentano per il 9 luglio il Villa Breda a Ponte di Brenta via S.M arco 219 "Sfida mortale al cucchiaio" cena con delitto.

1950 - Vecchi rancori e nuovi sogni, tutto in un unico obiettivo: Parigi!

Una serata all'insegna del buon cibo, per scoprire chi è il migliore.

Farina, sale, acqua, uova, latte, zucchero, e soprattutto... un morto

Questi gli ingredienti di questa cena, saporita e divertente

Venite a scoprire la verità in nostra compagnia.

Contributo per l'evento

28 euro (con prenotazione obbligatoria)

Posti limitati

Vi raccomandiamo di regolarizzare al più presto la prenotazione versando la quota di partecipazione per garantire la vostra partecipazione all'evento.

Prevendita biglietti

VILLA BREDA a Ponte di Brenta via S. Marco, 219

VECCHIA PADOVA sabato mattina sala verde caffè Pedrocchi dalle 10 alle 12

BORN CAFFE' via S.Marco 138 Ponte di Brenta (PD)

CHIOSCO BORN CAFFE' in Villa Breda venerdì sabato e domenica

Info e prenotazioni

Anna-Rita 3924241700 - Federica 3496433240

