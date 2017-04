"Nozze con il morto", cena con delitto a Villa Todeschini di Noventa Padovana

Sabato 6 maggio, Villa Todeschini propone una nuova cena con delitto in villa con lo spettacolo: "Nozze con il morto".

Sarai in grado di svelare l'assassino investigando sui dettagli che ti saranno mostrati? Metti alla prova le tue abilità. L'investigatore sei tu... risolvi il giallo! Il tutto mentre assapori in compagnia una buona cena.



Al tavolo-squadra che indovinerà l'assassino e il movente del delitto verrà consegnato un premio.



Appuntamento con lo staff di Villa Todeschini e la Compagnia Teatrale Briciole D'Arte di Canaro sabato 6 maggio 2017, in via Valmarana, 2 a Noventa Padovana. Accesso alla sala ore 20.00, inizio cena ore 20.30.



Costo: il costo è di 27 euro a persona, incluso menu fisso. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 340 8634277. Sono disponibili menu particolari in caso di allergie o altre motivazioni personali.



Per chi non potesse venire o avesse già visto lo spettacolo a breve saranno pubblicate altre date... restate sintonizzati!