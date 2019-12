Del maiale? Non si butta via niente, cena all'Osteria Mazzini

Del maiale non si butta via niente e l'Oste sa bene come valorizzarlo!

"Il Maiale dell’Oste" è la cena che si svolge venerdì 6 dicembre, ore 20.30, all'Osteria Mazzini di Monselice.

Ogni portata avrà in abbinata un vino della cantina Azienda agricola Monteforche di Soranzo Alfonso.

Costo

Evento a posti limitati. 28 euro.

Come prenotare

Prenotazioni ➡️ 347 9843995

