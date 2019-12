A cena con un personaggio famoso: Moreno Morello al Caffè letterario Treccani

Sarà lo storico inviato padovano di Striscia la Notizia l’effervescente Moreno Morello a chiudere la serie “A cena con ...” al Caffè Letterario Treccani di Padova.

L’appuntamento è per martedì 3 dicembre alle 20.30 nel locale marchiato Treccani che ha lanciato in città la pratica del fooding ossia il mangiare bene accompagnati da buona musica .

Per una sera i padovani potranno cenare e interagire con l’inviato del programma di Canale Cinque e farsi raccontare segreti e particolarità del suo lavoro, delle ingiustizie e furberie che scova ogni giorno...e dare magari qualche spunto per i prossimi servizi.

A moderare la serata sarà Wendy Muraro nota presentatrice e speaker padovana già voce della Corri per Padova.

E’ consigliata la prenotazione.

I prossimi eventi

Come sempre l’altro ingrediente del Caffè Letterario Treccani di Padova è l’arte con la proposta ogni 15 giorni di un artista emergente del territorio.

Questa volta le pareti del Caffè saranno abbellite dalle creazioni uniche di Marco Santori , nella prima vita economista e specialista del microcredito, per l’occasione artista. Santori già Presidente di Etimos Foundation, fondazione padovana che si occupa di finanza etica e microcredito, ha allargato da poco i suoi orizzonti al colore, all’arte. Nasce così la mostra dal titolo: “I primi battiti di “normalità” che ripercorre una passione, quella della pittura, nata per sbaglio dopo un’operazione, che è diventata poi per Santori una ricerca e un linguaggio per raccontare sé stesso e il mondo che lo circonda. L’appuntamento è mercoledì 4 dicembre alle 17.30 con l’inaugurazione della personale di Santori .

La mostra sarà poi visitabile ogni giorno fino al 19 dicembre all’interno del locale.

Altra protagonista del cartellone culturale del Caffè Letterario Treccani di Padova è la musica, anche a dicembre. Ad iniziare cronologicamente dal jazz con l’appuntamento del 5 dicembre prossimo alle 20.30 con gli Swing Out 6et che per l’occasione duetteranno con un soprano di fama internazionale, facendo sposare il canto lirico e il jazz .

Il gruppo nasce nel 2008 dalla collaborazione di musicisti di grande esperienza,formati presso celebri scuole jazz o dipartimenti jazz dei conservatori veneti, perfezionati in stage e masterclass in Italia e all’estero. Ne fanno parte: Massimo De Mari, voce Daniele Calore, sax tenore, Maurizio Scomparin,tromba e flicorno, Giuliano Perin, pianoforte, Nicola Facci, contrabbasso, Alessandro Montanari, batteria. Special Guest della serata Luisa Giannini, soprano di fama internazionale, docente al Conservatorio di Venezia. Il gruppo, con la guida di Giuliano Perin, pianista e vibrafonista, molto conosciuto anche a livello internazionale, presenterà un repertorio di brani classici riarrangiati in chiave swing e latin in modo originale e fresco. Il repertorio e’ arricchito anche di composizioni originali del gruppo, e di una proposta, unica nel suo genere, di connubio tra canto lirico e jazz, con arrangiamenti di grandi classici del musical eseguiti in duetto tra la voce jazz del cantante e quella lirica di Luisa Giannini.

Il giovedì successivo, 12 dicembre dalle 20.30 spazio ad un unplugged acustico inedito anche solo nella formazione. Dai Woodstock Experience, band padovana che fa rivivere lo storico festival rock, arrivano il chitarrista Antonio Lombardi ed alla voce Giulio Cocchiarella , accompagnati per l’occasione dal batterista Alessandro Friso direttore artistico della rassegna.

Il trio inedito suonerà alcuni pezzi blues suonati al festival di Woodstock raccontandoci l’evoluzione del blues fino al rock anni ‘70, il tutto in versione acustica.

A chiudere la stagione 2019 musicale del Caffè Letterario con un grande concerto natalizio, come promesso, sabato 14 dicembre alle 20.30 salirà sul palco un rappresentanza delle band e degli artisti che si sono succeduti da agosto in poi. Madrina della serata sarà l’artista Elisa Paladin cantautrice, autrice e attrice teatrale. Con la sua notevole presenza scenica e e le peculiari caratteristiche vocali riesce ad interpretare in modo originale bravi dei più svariati generi, dal jazz al pop al blues . Frequenta la triennale di canto pop al conservatorio di Rovigo, compone suoi brani i in italiano, il suo primo inedito “Mon Amour” è uscito a settembre 2017. Ha studiato e frequentato masterclass con Katia Ricciarelli Albert Hera, Enrica bacchia, Iskra Menarini, G. Lo Pizzo solo per citarne alcuni.

Sarà lei sul palco a fondere le diverse anime musicali che hanno fatto risuonare in questi mesi i locali del Caffè letterario Treccani

