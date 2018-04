A cena con Paolo Borghi Hang!, cibo e musica all'insegna della delicatezza a Lozzo Atestino

Quando l'arte del cibo incontra la musica: in un luogo in cui la natura sembra aver conservato il suo equilibrio, l'arte del cibo si incontrerà con quello dei suoni di Paolo Borghi e dei suoi hang.

Una serata all'insegna del cibo delicato a cui seguirà musica altrettanto delicata ed emozionante.

Dopo la cena ci sarà un'alternanza di momenti di improvvisazione con il suono dell'hang, finestre aperte all’interno dei brani di Paolo Borghi.

Appuntamento all'agriturismo Valbona di Lozzo Atestino il 2 giugno a partire dalle 19.30.

Il protagonista

Paolo Borghi è suonatore di hang (unico in Italia ad averne quattro originali), strumento melodico percussivo di origine svizzera. Finalista al talent show “Italia's Got Talent”ha tenuto molti concerti in Italia e all'estero (Germania, Francia, Brasile, Usa, Emirati Arabi). Ha suonato con musicisti nazionali e internazionali tra cui Andrea Bocelli e molti altri.

Informazioni

agriturismo Valbona

347.4552432

agriturismovalbona1@gmail.com

staff Paolo Borghi

347.6897387