Cena “Prelibato banchetto” al cortile di Palazzo Moroni

L’associazione Palio Arcella, in collaborazione con il Comune di Padova, organizza “Prelibato banchetto”, una cena sotto le stelle con menù medievale, accompagnata da musiche, giullari e danze dell’epoca.

Parte del ricavato della serata contribuirà alla realizzazione di un pozzo per i villaggi nella zona Elmina in Ghana. Appuntamto nel cortile di Palazzo Moroni. Costo 35 euro. In caso di maltempo l’evento si terrà al Centro Culturale Altinate/San Gaetano.

Per partecipare è necessario prenotare entro l’11 giugno chiamando i numeri 338 4624145 o 347 4808316.

Per informazioni

Associazione culturale Palio Arcella

via Bressan, 3 - 35132 Padova

cell 338 4624145

email palio.arcella@libero.it