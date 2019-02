Cena romantica per San Valentino al Pedrocchi

È di scena l’amore al Pedrocchi.

❤️💕 Scopri tutti gli eventi di San Valentino❤️💕

Per il giorno degli innamorati il Caffè Pedrocchi di Padova propone alle coppie padovane e non di passare una serata romantica e d’atmosfera nella dorata sala Rossini del primo piano degustando una cena studiata per l’occasione, a base di pesce.

È ormai una tradizione per il Pedrocchi dedicare una serata culinaria speciale agli innamorati accompagnata quest’anno dall’intrattenimento musicale live della bravissima Laura Pirri che proporrà un repertorio basato su canzoni romantiche italiane e non.

Laura Pirri è fondatrice e cantante nella tribute band dedicata alla cantante inglese Adele, gli Skyfall Adele Project Band. dal 2016 sta portando avanti il progetto “Laura Pirri meets Mina”, personale tributo alla grande Voce italiana. Negli anni è stata parte e voce solista dei Summertime. Voce della band Vortexes, tributo Elisa, ha fondato il gruppo Whitevoices. Da sempre suona a fianco di Alessandro Modenese, ha duettato nel 2009 con gianni morandi. Per la serata di San Valentino al Pedrocchi Laura sarà accompagnata, proprio dal compagno Carlo Rubin alla chitarra.

Il menù San Valentino del Pedrocchi studiato per l’occasione è davvero speciale.

Si parte con un antipasto a base di tentacoli di piovra su crema di patata e salsa al chorizo, per continuare con un risotto all’avocado con tartare di gamberi e rapa rossa.

Per la seconda portata gli chef Florian Bunea e Matteo Schiavone e tutto lo staff al completo propongono il trancio di ricciola in crosta di pistacchio su crema di spinaci e mango e chiude la serata un dolce speciale da condividere, un tortino con cuore morbido al cioccolato e una croquembouche su specchio di fragole. Ad accompagnare il tutto una selezione di vini dalla Cantina Pedrocchi.

Un filo rosso, profumato, accompagnerà la serata ossia le rose, le regine dei giardini, che orneranno i tavoli ed abbelliranno la sala Rossini, naturalmente rosse.

La cena inizia alle 20 e ha un costo a portata di portafoglio, ossia euro 120 a coppia con prenotazione obbligatoria a prenotazioni@caffepedrocchi.it tel 049 878 1231