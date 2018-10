Serata padovana dei sapori d'autunno, cena a Vigodarzere

Dopo il grande successo della cena primaverile, Padovanità torna nella splendida location di Vigodarzere per bissare con una serata ancora più coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi presso il The Hole di via Terraglione, 78 a Vigodarzere.

Ecco il menù della serata:

- Antipasto con cicchettata di polpettine fritte;

- Primo con risotto alla zucca di Caorera;

- Secondo con pollo alla cacciatora;

- Contorno con dadolata di verdure dell'orto padovano

Compreso un drink a persona (birra o vino del nostro territorio).

Proseguiremo poi la serata fino a notte inoltrata ballando e divertendoci in ottima compagnia.

Ingresso

È richiesto un contributo di 18 euro per adulto, 10 euro per i bambini.

Per prenotazioni scrivete ad eventipadovanita@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1150089415154615/