"Cena in scena", cena e spettacolo per Emergency al ristorante Strada Facendo

Un'altra serata da non perdere a Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri, con una cena spettacolo per Emergency: venerdì 22 giugno alle ore 20 si svolge "Cena in scena".

Con la regia di Serena Fiorio su testi di Marco Bonetti interpretati da Annalisa Zanetti e Federico Costa.

Dalle parole di Stefano Ferro: "La proposta è di un incontro tra testi che narrano della vita scandita o scambiata alla tavola, che condurrà chi ascolta al mondo immaginato, per poi tornare alla realtà avendo sul palato ancora il sapore delle parole".

L'idea è semplice: uno spettacolo teatrale, con testi letti e recitati, sostenuti da buona musica, che saranno accompagnati da piatti e bevande appositamente selezionati.

Dettagli

Costo della cena 25 euro a persona, di cui 10 euro verranno destinati a Emergency per sostenere il proprio lavoro che, dal 1994, ha curato oltre 9 milioni di persone.

Menù vegetariano disponibile su prenotazione.

Prenotazioni

Giorgia 340.4664410

padova@volontari.emergency.it