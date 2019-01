“La cena degli sconosciuti” al Perpiacere Restaurant Cafe di Limena

Venerdì 25 gennaio alle ore 21 nuovo appuntamento con “La cena degli sconosciuti” al ristorante Perpiacere Restaurant Cafe a Limena - Padova in via V. S. Breda, 35 - zona cinema The Space.

Non è la solita cena per single, non è uno speed date, non è il classico ritrovo di cuori infranti… È una cena divertente a cui si partecipa per fare nuove amicizie, per uscire dalla solitudine e per passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove. La formula è semplice e funziona da 15 anni.

È sufficiente prenotare, presentarsi al ristorante, accomodarsi ai tavoli riservati per l’occasione e… prima ancora di prendere in mano la forchetta, tutti i partecipanti stanno già parlando tra di loro in un clima gioioso e familiare…

Per poter partecipare bisogna prenotarsi compilando il modulo che trovi su https://www.lacenadeglisconosciuti.com/events/venerdi-25-gennaio-2019-cena-degli-sconosciuti-al-perpiacere-restaurant-cafe/

La quota è di 25 euro e comprende tutto ciò che è indicato nel menù seguente, gli extra sono a parte.

Antipasto: involtini di bresaola e robiola al profumo di basilico.

Primo: caserecci radicchio e salsiccia.

Secondo: arrosto di vitello e patate duchessa.

Dolce: mousse al limone.

Una bottiglia di acqua naturale o gassata ogni due persone

Calice di Pinot Grigio - Caffè

