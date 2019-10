Cena d'autore Sotto il Salone: beneficenza e solidarietà per Amatrice

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2413465612100975/

Cena d'autore di beneficenza in esclusiva tra le storiche botteghe del Mercato Sotto il Salone.

☎ prenotazione obbligatoria - posti limitati

Scrivere su WhatsApp al numero: 349 7984118

Indicando cognome e nome del partecipante e recapito

🍛 Menu

Finger Food a cura dello chef Andrea Valentinetti del ristorante Radici

Battuta di carne, capperi, asiago e aneto

Baccalà mantecato, chips di polenta e riso nero

Mini hamburger di gallina

Cappuccino funghi, zucca e gorgonzola

Tacos di sedano rapa e sfilacci di cavallo

Risotto

Risotto di zucca, grana, radicchio tardivo e aceto balsamico

🍰 Dolci

Dolci a cura dello chef Luca Scandaletti della pasticceria Le Sablon Padova

Panettone tradizionale a lievitazione naturale,

35100 torta al cioccolato in onore a Padova,

torta da viaggio farcita con confettura artigianale. Crema inglese alla vaniglia Madagascar in accompagnamento.

🍷 Vini

Tutto il Menu sarà accompagnato dai vini del Consorzio Vini Colli Euganei

👉 Prezzo

30 euro a persona che saranno interamente devoluti e consegnati direttamente ad alcune famiglie in difficoltà a 3 anni dal disastroso Sisma che ha distrutto abitazioni e attività commerciali.

pagamento in contanti in loco

A cura di: Sotto il Salone, Radici, Le Sablon

Evento con il Patrocino del Comune di Padova

In collaborazione con

Banca Patavina

Luxardo

AIS Veneto

Consorzio Vini Colli Euganei

