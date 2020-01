Cena a teatro con lo spettacolo “Bricola e Regina” al Barco Teatro

Sabato 1 febbraio

Eleonora Fuser con Giorgio Bertan

in

Bricola e Regina

Breve sinossi

Bricola e Regina, in libera uscita dall’Ospizio di S. Lorenzo, dialogano ai margini della società su tutto e su tutti, tra temi universali e vita quotidiana, alternando la cronaca agli aneddoti, i ricordi giovanili ai problemi della terza età. La loro storia di coppia, il passato di ricordi, i rimpianti, le delusioni, le paure, il cinismo si alternano tra litigi, scherzi e tenerezze sulla panchina del loro saporito mondo. Momenti di intimità comico-grotteschi, conditi da un linguaggio popolare ormai quasi perduto, muovono i due personaggi-maschere in un gestuale moderno facendoli idealmente proseguire lungo l’antica via della Commedia dell’Arte.

Orari

Apertura e accoglienza con buffet alle 19.15 - Inizio cena ore 19.45

Inizio spettacolo: ore 21.30 (ingresso in sala 21.15)

Info costi e prenotazioni

Costo cena + spettacolo: euro 40

Costo solo spettacolo: euro 15

È possibile partecipare al solo spettacolo con posti limitati

Prenotazione obbligatoria con sms, whatsapp o tel. al 3755764000; con email a info@barcoteatro.it; attraverso il format sul sito www.barcoteatro.it

Programma e menu sul sito www.barcoteatro.it e su pagina Facebook di Barco Teatro