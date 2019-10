Cena a teatro con “Pomo Pero, dime’l vero” a Barco Teatro

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/395372371364735/

Pomo Pero, dime’l vero - Terra Crea Teatro

Spettacolo realizzato sui testi di Luigi Meneghello

con Laura Cavinato e Valerio Mazzuccato

regia Giorgio Sangati

In un periodo di grandi dibattiti sulle identità locali, sulla loro essenza e sulla loro permanenza può essere illuminante fare un salto nel passato, nella memoria del nostro territorio. Meneghello, con i suoi testi, propone un viaggio popolare e coltissimo, esilarante e commovente, nell’infanzia di un Nord-Est che non c’è più, tra epica della nascita, scoperta del gioco, della sessualità, della religione, della morte. E il racconto non può prescindere dal linguaggio, cioè dal pensiero che lo ha generato; dialetto (dialetti) e italiano si mescolano in un vortice espressionista, quasi espressione di due mondi, di due anime contrastanti ma complementari.

Menu della serata

h 19.15 accoglienza: antipasto a buffet

h 19.45 cena

- Gnocchi di zucca in fonduta al morlacco

- Filetto di maiale in crosta d’aromi con salsa di miele,

paprika e purea di erbette

alternativa vegetariana:

- Burger di verdure autunnali, brunoise di verdure

e crea di patate

- Pinza della tradizione con mousse di ricotta aromatizzata

agli agrumi

h 21.30 spettacolo

Prenotazione obbligatoria

Costo: 25+15 (cena+spettacolo)

Possibilità di partecipazione al solo spettacolo (euro 15 )

