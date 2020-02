Cena a teatro con lo spettacolo “Cyrano” al Barco Teatro

Spettacolo di sabato 15 febbraio

Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte

presenta

CYRANO

Tragicommedia di Edmond Ronstand

Adattamento e regia di Edoardo Fainello

Con Mirko Bottega, Edoardo Fainello, Federica Girardello, Andrea Lorenzon

Breve sinossi

Scritta per l’attore Benoît-Constant Coquelin tra il 1896 e il 1897 da Edmond Rostand, “Cyrano De Bergerac” rappresenta una delle opere tragiche in versi più famose del teatro mondiale, simbolo di una generazione francese e tappa obbligata per ogni attore che voglia mettersi alla prova con un testo di elevata difficoltà ma di cui non si può assolutamente non restarne folgorati. Una storia serrata, romantica, avventurosa, tenera e allo stesso tempo violenta, il cui adattamento si rifà a diverse traduzioni (Giobbe, Cuomo, Lionello, Bigliosi) con l’aggiunta di nuove parti di testo per poter essere rappresentata in 4 attori, in una versione dal ritmo elevato. Particolare attenzione è stata riservata ai costumi, per riportare il pubblico nella metà del XVII secolo francese, tra innamoramenti, battaglie e lame di spade scintillanti. Un’opera che farà ridere, piangere ed innamorare per sempre.

Orari

Apertura e accoglienza con buffet alle 19.15 - Inizio cena ore 19.45

Inizio spettacolo: ore 21.30 (ingresso in sala 21.15)

Info costi e prenotazioni

Costo cena + spettacolo: euro 40

Costo solo spettacolo: euro 15

È possibile partecipare al solo spettacolo con numero di posti limitato

Prenotazione obbligatoria con sms, whatsapp o tel. al 3755764000; con email a info@barcoteatro.it; attraverso il format sul sito www.barcoteatro.it

Programma e menu sul sito www.barcoteatro.it e su pagina Facebook di Barco Teatro