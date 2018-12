Cena a teatro, “Terra d’agua” a Barco Teatro

Barco Teatro è un nuovo spazio/contenitore per eventi culturali nel centro di Padova. Fondato dall’Associazione musicale MoMùs MoreMusic in collaborazione con l’Associazione culturale Onòff-Spazio Aperto e con la Cucina di CLafèBistrò, Barco Teatro, si propone come spazio multiculturale e polivalente nel cuore della città.

Barco Teatro sorge in via Orto Botanico 12, all’interno del complesso di Villa Tron composto dalla villa seicentesca, la sua barchessa e il giardino, al centro di una delle più imponenti triangolazioni monumentali storicamente sedimentate della città di Padova, in posizione baricentrica tra istituzioni culturali, artistiche e religiose succedutesi nel tempo (Basilica del Santo, Orto Botanico, Museo Civico, ex-Antonianum e Prato della Valle).

Sabato 16 febbraio, ore 20

Cena a Teatro

Luisa Eremo

Sergio Marchesini

“Terra d’agua”

Tre ottimi musicisti e una splendida voce sono gli ingredienti giusti per una serata di fado, musica malinconica, ironica, accogliente, nascosta. Il cuore di un fadista ha una forma di vita strana, in continua contrapposizione tra sentire e sapere, è un cuore indipendente, che non sente le ragioni umane.

Sabato 23 febbraio, ore 20

Cena a teatro

Fratelli della via

“Teatro a Tochi”

Dove

Barco Teatro

Via Orto Botanico, 12

Ingresso

Eventi di teatro (cena + spettacolo) euro 40 (25+15). Prenotazione obbligatoria.

Info web

https://www.barcoteatro.it/#

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/