Cena a teatro, “E tornerem a baita” a Barco Teatro

Barco Teatro, spettacolo di Sabato 16 Marzo

“E tornerem a baita”

Erica Boschiero voce e chitarra

Sergio Marchesini fisarmonica e glockenspiel

Enrico Milani violoncello

Paolo Cossi acquerelli dal vivo

Il progetto “E tornerem a baita” nasce nel 2016 in seguito a “Ballate di china”, che ha visto il fumettista friulano Paolo Cossi e la cantautrice veneta Erica Boschiero calcare in quattro anni, con più di 50 repliche, palchi di teatri, piazze, scuole e biblioteche di tutta Italia.

Questo nuovo progetto li riporta ai luoghi in cui sono nati e si sono incontrati, le Dolomiti. A rendere più preziosa la collaborazione, l’incontro con l’estro creativo del fisarmonicista Sergio Marchesini e la grazia melodica del violoncellista Enrico Milani. Insieme raccontano antiche leggende della tradizione orale dell’arco alpino, storie della Grande Guerra, mitologie lontane, piccole e grandi vicende umane ambientate tra le valli e le cime montuose.

Il racconto si snoda attraverso le canzoni, molte delle quali in dialetto, e gli acquerelli realizzati in diretta e proiettati sullo schermo: un dialogo emozionante tra l’arte figurativa e quella musicale, tra lo sguardo e l’ascolto, a completarsi e richiamarsi reciprocamente nel descrivere il magico e straordinario mondo delle montagne e il rapporto tra uomo e natura, mai come oggi così compromesso, così imprescindibile.

Erica Boschiero

Cantautrice e cantastorie. Vincitrice del Premio d’Aponte 2008, dove ha vinto anche il premio Siae per il miglior testo, vincitrice del Premio Botteghe d’Autore 2009, Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012, vincitrice Premio Corde Libere 2013 e del Premio Lunezia – future stelle 2015. Ha in attivo tre album: “Dietro ogni crepa di muro”, “Caravanbolero” e “E Tornerem a baita”. Si è esibita in diretta su Rai 2, Rai News 24, Radio 1, Radio 2, Radio 3 e molte altre radio nazionali e locali.

La sua canzone “Papavero di ferrovia” è stata inserita nella compilation del Premio Tenco 2013.

Ha tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero (Francia, Svizzera, Norvegia, Islanda, Germania, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Repubblica Ceca, Kazakhstan e Nepal). Oltre agli spettacoli con Paolo Cossi, Sergio Marchesini ed Enrico Milani collabora con Gualtiero Bertelli, Vasco Mirandola e con il collettivo di Veneto Contemporaneo. Ha aperto concerti e/o duettato con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Elena Ledda, Canio Loguercio, Alessio Bonomo, Maria Pia De Vito, Andrea Satta, Alessandro Papotto (Banco del Mutuo Soccorso). Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università Popolare di Treviso.

Paolo Cossi

Nato a Pordenone. Nel 2004 vince il premio “ALBERTARELLI” dell’ANAFI come miglior nuovo autore italiano. Ha pubblicato: con Biblioteca dell’immagine: “CORONA, l’uomo del bosco di Erto” (2002), “Tina Modotti” (2003) “Mauro Corona, la montagna come la vita” (2004). Con Becco Giallo: “Unabomber” (2004), “Il terremoto del Friuli” (2005). Con Lavieri editore “La storia di Mara” (2006), “Anarchia per erbe bollite” (2008), “Lluis” (2010) e autore di testi in “E tu chi sei?” (2007) e “Gatto Stregatto” (2012). Con De Bastiani editore “1918, Destini d’ottobre” (2007). Con Hazard Edizioni “Medz Yeghern, Il grande Male” (2007), “1432, il veneziano che scoprì il baccalà” e la trilogia “Un gentiluomo di fortuna, biografia di Hugo Pratt a fumetti” (2009, 2010, 2011), “Profili di donna” (2010), “Il burattinaio delle Alpi” (2013), “L’uomo più vecchio del mondo” (2012), “1914, io mi rifiuto” (2014). Con Segni D’Autore “Cloe, la fata verde” (2017). Vince il premio “Diagonale” in Belgio come miglior autore straniero (2009). I suoi libri sono stati tradotti in Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Corea, Norvegia e Spagna.

Sergio Marchesini

Pianista e fisarmonicista, da anni fa parte della Piccola Bottega Baltazar con cui ha registrato cinque dischi, ottenuto diversi riconoscimenti (Premio Musicultura 2011, partecipa-zione al Premio Tenco) e avuto occasione di esibirsi in Austria, Bahrein, Germania, Grecia, Italia, Messico, Spagna, Svizzera. Ha scritto e registrato musica per il teatro, la danza, la televisione e il cinema collaborando con artisti come Mirko Artuso, Vasco Mirandola, Massimo Carlotto, Giuseppe Battiston, Giuliana Musso. Tra le colonne sonore spiccano il recente L’ordine delle Cose di Andrea Segre (evento speciale alla Mostra del Cinema di Venezia2017), Come un uomo sulla terra, finalista al David di Donatello nel 2009, Il sangue verde, premio Doc alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010, La Prima Neve, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2013 e I sogni del lago salato presentato al Festival di Locarno e alla Mostra del Cinema di Venezia 2015. Fa parte del Collettivo Veneto Contemporaneo e collabora con i diversi artisti che lo compongono, tra cui Erica Boschiero, Alessandro Grazian, Marco Iacampo.

Enrico Milani

Enrico Milani inizia lo studio del violoncello nel 1998 sotto la guida del M. Renzo Sbrissa. Parallelamente è avviato alla pratica della musica d’insieme: negli anni si forma in ambiente orchestrale (Orchestra Giovanile “La Réjouissance”) e cameristico, ma anche in contesti esterni a quelli tradizionalmente legati alla musica classica (gruppi di musica rock e folk). Attualmente è membro di formazioni attive in Italia e all’estero (Friedrich Micio, Minimal Klezmer). Collabora inoltre con i cantautori Marco Iacampo, Erica Boschiero, Luca Ferraris; con la compagnia teatrale Stivalaccio Teatro, con la coreografa e danzatrice Simona Argentieri.

Barco Teatro – via Orto Botanico, 12 - Padova

- Cena ore 19.45

- Spettacolo ore 21.30

Modalità di partecipazione: cena più spettacolo (costo 40 euro) o solo spettacolo (costo 15 euro )

Menu consultabile sul sito www.barcoteatro.it;

Prenotazione obbligatoria a: info@barcoteatro.it / tel./whatsapp/sms: 375 5764000

https://mailchi.mp/f067cb07dfee/etornerem