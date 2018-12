Cena a teatro, “Eva-Diario di una costola” a Barco Teatro

Barco Teatro è un nuovo spazio/contenitore per eventi culturali nel centro di Padova. Fondato dall’Associazione musicale MoMùs MoreMusic in collaborazione con l’Associazione culturale Onòff-Spazio Aperto e con la Cucina di CLafèBistrò, Barco Teatro, si propone come spazio multiculturale e polivalente nel cuore della città.

Scopri tutti gli appuntamenti delle rassegne “Cena a teatro” e “Musica classica” al Barco Teatro

Barco Teatro sorge in via Orto Botanico 12, all’interno del complesso di Villa Tron composto dalla villa seicentesca, la sua barchessa e il giardino, al centro di una delle più imponenti triangolazioni monumentali storicamente sedimentate della città di Padova, in posizione baricentrica tra istituzioni culturali, artistiche e religiose succedutesi nel tempo (Basilica del Santo, Orto Botanico, Museo Civico, ex-Antonianum e Prato della Valle).

Scarica il programma completo della rassegna "Cena a teatro"

Sabato 2 febbraio, ore 20

cena a teatro

Rita Pelusio

“Eva-Diario di una costola”

Una delle migliori interpreti della comicità al femminile alle prese con la prima donna della storia persa nel “vuoto” paradiso. Eva è ingenua, beffarda, è clown, ironizza sui difetti, le tentazioni e i desideri. Ecco, Eva è una pulsione di gioco… mangiare una mela non è peccato ma lo è il coraggio di andare oltre, di disobbedire.

Sabato 2 febbraio, ore 20

Cena a teatro

Rita Pelusio

“Eva-Diario di una costola”

Sabato 9 febbraio, ore 20

Cena a teatro

Biagio Bangini

Gianluigi Carlone

“Conciorto”

Sabato 16 febbraio, ore 20

Cena a teatro

Luisa Eremo

Sergio Marchesini

“Terra d’agua”

Sabato 23 febbraio, ore 20

Cena a teatro

Fratelli della via

“Teatro a Tochi”

Dove

Barco Teatro

Via Orto Botanico, 12

Ingresso

Eventi di teatro (cena + spettacolo) euro 40 (25+15). Prenotazione obbligatoria.

Info web

https://www.barcoteatro.it/#

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/