Cena a teatro, “Il conformista” omaggio a Giorgio Gaber al Barco Teatro

Barco Teatro – Stagione settembre/dicembre 2019

Torna il ciclo di eventi “cene a teatro. Cultura, Convivialità e Gusto tra palcoscenico e platea” al

Barco Teatro – via Orto Botanico, 12 – Padova

Spettacolo di sabato 21 dicembre

Compagnia I Flexus

presenta:

Il conformista – Omaggio a Giorgio Gaber

con

Gianluca Magni, voce e chitarre

Enrico Sartori, batteria

Davide Brignone, basso

Breve sinossi

“Il conformista” è un titolo ironico, quasi paradossale per raccontare di un personaggio che conformista in realtà non lo è stato mai e che in più quarant’anni di carriera e in trenta di teatro-canzone ha sempre espresso le proprie idee in modo coerente, sincero, difendendo coraggiosamente il proprio pensiero dai compromessi a cui tanti altri artisti hanno inevitabilmente ceduto.

Info costi e prenotazioni

Costo cena + spettacolo: euro 40

Costo solo spettacolo: euro 15

È possibile partecipare al solo spettacolo con posti limitati

Apertura e accoglienza con buffet alle 19.15 - Inizio cena ore 19.45

Inizio spettacolo: ore 21.30 (ingresso in sala 21.15)

Prenotazione obbligatoria con sms, whatsapp o tel. al 3755764000; con email a info@barcoteatro.it; attraverso il format sul sito www.barcoteatro.i

Info web

Programma e menu sul sito www.barcoteatro.it e su pagina Facebook di Barco Teatro