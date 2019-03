Cena a teatro, “Parlami parole” a Barco Teatro

Barco Teatro, spettacolo di Sabato 23 marzo

Prima rappresentazione in occasione della Giornata mondiale della Poesia

Parlami parole

Di e con Vasco Mirandola

in collaborazione con la poetessa Lucia vianello

Musiche di Sergio Marchesini e Francesco Ganassin

Video di Marco Zuin e Raffaella Rivi

Dettagli

Pensiamo che sia arrivato il momento di imparare a stare al mondo. Imparare partendo dal linguaggio. Dire le cose dentro il recinto del loro senso. Ri-conoscere le parole che stanno nel mondo, che lo riempiono. Siamo sicuri che la poesia riguarda in modo stretto la vita reale: ascolti e ti domandi come sia possibile fare esperienza attraverso le parole dei poeti. La risposta è nel loro stare dentro al mondo. Non davanti né di fronte. Immersi nel mondo come radici nella terra. Per questo motivo desideriamo anche parole dritte, sorprendenti, spalancate, versi che possano sostenerci, in piedi, su questa terra.

Video/suggerimenti poetici, canzoni, poesie tante: Neruda, Dickinson, Stanescu, Gualtieri, Paz, Rodari, Lamarque, Yeats, Leopardi, Porta, Caproni, Carver , Queneau, Rilke, Celati, Szimborska, Candiani, Mikhail, Vianello. Una prima meditazione sulla bellezza.

Vasco Mirandola da anni promuove la diffusione della poesia attraverso pubblicazioni, letture, video, spettacoli di teatro/danza, concerti poetici. Questo lavoro inaugura una serie di “conferenze poetiche”.

Ingresso

Barco Teatro – via Orto Botanico, 12 - Padova

Cena ore 19.45

Spettacolo ore 21.30

Modalità di partecipazione: cena più spettacolo (costo 40 €) o solo spettacolo (costo 15 €)

Menu consultabile sul sito www.barcoteatro.it;

Prenotazione obbligatoria a: info@barcoteatro.it / tel./whatsapp/sms: 375 5764000

Info web

https://www.facebook.com/events/320990415439734/

https://www.barcoteatro.it/

https://mailchi.mp/839d5418090e/parlamiparole