“Finestra sui Colli”, cena in vigna alla cantina Vigna Roda di Vo'

Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sugli Euganei riprende il suo viaggio itinerante. Un’avventura, una destinazione, un’esperienza è quello che si vivrà tra i filari della Cantina Vigna Roda, situata in uno dei punti panoramici più suggestivi di Vo’ Euganeo.

Ad accogliere i presenti Gianni ed Elena, custodi di importanti valori, che hanno reso i loro vini pluripremiati dalle guide di settore.

L'esperienza alla Cantina Vigna Roda

L’appuntamento è il 26 giugno alle ore 20 alla Cantina Vigna Roda per vivere:

Un Aperitivo al tramonto con visita alla Cantina e al panoramico podere dell'Azienda Vitivinicola, passeggiando tra le vigne;

Una cena tra i filari con menu a quattro portate e vini della Cantina Vigna Roda abbinati, acqua, caffè e amari;

Un emozionante momento di relax tra le vigne sotto un cielo stellato.

Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici ed un’occasione speciale per conoscerne di nuovi!

Partner Ufficiale Strada del Vino dei Colli Euganei

La sicurezza

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi.

Abbiamo stilato un Protocollo Covid-19 Free che puoi consultare a questo link!

Menu della Cena in Vigna alla Cantina Vigna Roda

Aperitivo

Serprino frizzante

Antipasto

Sformatino di melanzana viola in passata San Marzano con intingolo al basilico

Serprino frizzante

Primo

Risottino agli agrumi mantecato al guanciale

Moscato secco Aroma 2.0

Stracciata di pollo a lenta cottura con cipollata con mandorle su un letto di patate al forno aromatiche

Colli Euganei Cabernet Espero 2018

Dolce Sfizio

Dolce alla ricotta agrumato all'arancia

Fior d'Arancio spumante dolce

Gluten Free

Polpettina di quinoa e melanzana viola in passata San Marzano con intingolo al basilico

Risottino agli agrumi mantecato al guanciale

Stracciata di pollo a lenta cottura con cipollata con mandorle su un letto di patate al forno aromatiche

Crostata di grano saraceno con composta di arancia

Vegano

Polpettina di quinoa e melanzana viola in passata San Marzano con intingolo al basilico

Risottino agli agrumi e fior di zucca

Seitan su cipollata con mandorle

Crostata di grano saraceno con composta di arancia



In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 49 euro.

Informazioni

Cantina Vigna Roda – Via Monte Versa, 1569, 35030 Vo' PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Inizio previsto alle ore 20

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free, nel rispetto della vostra privacy

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Come partecipare

Telefono 3713488702

Whatsapp 3713488702

Mail eventi@soluzionieventi.it

Info web

https://www.facebook.com/events/951288768643723

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli

-euganei/vigna-roda_-cena-in-vigna-al-tramonto-su-vo_.htm