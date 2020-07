“Cene in vigna sui colli Euganei”, un’esperienza esclusiva da Maeli

Un’avventura, una destinazione, un’esperienza ci aspettano alla Cantina Maeli di Valle San Giorgio - Baone (PD).

Dettagli

Cena in Vigna inaugura il mese di agosto presso la Cantina Maeli, all’interno del Parco dei Colli Euganei, nel cuore del Veneto, il regno del Moscato Giallo. Una cornice meravigliosa in cui vivere un evento culinario con vista in totale armonia e spensieratezza, lasciandosi cullare dalle belle vedute e dalle tentazioni culinarie in abbinata alle varie declinazioni della produzione vinicola.

L’appuntamento è il 1° agosto 2020 alle ore 20 alla Cantina Maeli per vivere:

un aperitivo al tramonto

una cena al chiaro di luna circondati dai filari dell’azienda vitivinicola

un menù a 4 portate esaltato dai vini della Cantina Maeli

un emozionante momento di relax sotto un cielo stellato

Te lo meriti! Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi.

Partner Ufficiali: Strada del Vino dei Colli Euganei, Consorzio Vini Colli Euganei

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi.

Abbiamo stilato un Protocollo Covid-19 Free che puoi consultare a questo link!

https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Menu della Cena in Vigna alla Cantina Maeli

Per questa particolare occasione, abbiamo pensato di ricreare un’Esperienza Culinaria con Vista ricca di contenuti con il contributo della Trattoria Enoteca San Daniele di Serafino Baù.

Aperitivo

Crostino alla veneziana

Vino: “Maeli” Colli Euganei Fior D’ Arancio spumante DOCG

Antipasto

Gazpacho pane e olio dei colli

Vino: “Dilá” - V.S.Q. metodo classico brut nature 2016 ( Moscato Giallo 100%)

Primo

Risotto rosmarino e ...

Vino: “Dilì” 2017 - Moscato Giallo VENETO IGT frizzante, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia

Secondo

Coppa di maiale 18 h e patata schiacciata

Vino: “Bianco Infinito”2018 - VENETO IGT (Moscato Giallo)

Dolce Sfizio

Semifreddo alla stracciatella e marasche

Vino: “Diloro” 2015 - Colli Euganei Fior D’ Arancio DOCG passito

Menu Vegetariano

Crostino con crema di melanzana

Gazpacho pane e olio dei colli

Risotto rosmarino e ...

Giardino di verdure

Semifreddo alla stracciatella e marasche

Menu Gluten Free

Crostino alla veneziana in versione gluten free

Gazpacho pane e olio dei colli in versione gluten free

Risotto rosmarino e ...

Coppa di maiale 18 h e patata schiacciata

Semifreddo alla stracciatella e marasche

*In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 56 euro a persona

Informazioni

Cantina Maeli - Via dietro Cero, 1/C, 35030 Baone PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Inizio previsto alle ore 20.

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free (consultabile a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm) e quelle dedicate al rispetto della vostra privacy.

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli*

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Come partecipare

Per prenotare la tua esperienza ti invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 3713488702 - Whatsapp: 3713488702 - Mail: eventi@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/la-via-del-moscato-giallo-cena-in-vigna-alla-cantina-maeli.htm

https://www.facebook.com/events/2727098697527125/