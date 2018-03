Da Galileo a ELT – i telescopi del futuro, cena e conferenza a Casa Marina

Un appuntamento per osservare e imparare a conoscere il cielo e i suoi brillanti corpi celesti. L’Associazione Astronomica Euganea, in collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei, organizza incontri a tema, con proiezioni e discussioni presentate da professionisti e astrofili esperti. La conferenza è preceduta da una cena semplice e genuina, preparata con piatti di stagione... per rifugiarsi al calduccio d’inverno e godere dei tramonti più belli dei colli durante la bella stagione!

Dettagli

Da Galileo a ELT – i telescopi del futuro

Un appassionante viaggio tra gli strumenti che ci permettono di osservare il cielo e tra i telescopi in via di realizzazione che permetteranno di raggiungere confini ancora inesplorati.

Relatore: Dott. Simone Zaggia | Osservatorio Astronomico di Padova - INAF

PRENOTA QUI Ancora posti disponibili!

24 marzo 2018 - Casa Marina

ore 19 - Cena su prenotazione

ore 21 - Conferenza ingresso libero

Info web http://www.coopterradimezzo.com/attivita/cene-stellari/