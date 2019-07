Finestra sui Colli, Cena in Vigna all’Anfiteatro del Venda

Per il secondo anno torniamo all’Anfiteatro del Venda con la Cantina Cà Lustra - Zanovello -Il vino degli Euganei.

Un palcoscenico naturale, sotto un cielo stellato,circondato dai Colli Euganei sarà la location destinata a questo esclusivo appuntamento.

Un social eating panoramico da condividere con gli amici di sempre e, perché no, un’occasione per conoscerne di nuovi! Perché, infondo, tutto può accadere davanti ad un bicchiere di vino.

Per l’occasione, il menu sarà curato dall’Osteria Volante di Torreglia & Non toccatemi il Formaggio

Sabato 3 agosto la Cena si svolgerà a Galzignagno Terme presso l’Anfiteatro del Venda.

Prenotazioni entro mercoledì 31 luglio. Fino ad esaurimento posti! Max 60 posti disponibili.

Programma

Ore 19.30 Ritrovo presso Anfiteatro del Venda

Ore 20 Aperitivo “dalla botte”

Ore 20.30 Inizio della Cena - un’entusiasmante esperienza da vivere in coppia o con un gruppo di amici. Tra calici di vino e prodotti ricercati avrete modo di vivere lo spettacolo della natura al tramonto.

Menu

Menu dell’Osteria Volante & Non toccatemi il Formaggio

Aperitivo

Colli Euganei DOC Serprino 2018

e

IGT Veneto Pinello 2017 rifermentato in bottiglia

Antipasto

Sardina galiziana affinata in olio d’oliva su burratina di bufala e anelli di porro

Salmone affumicato scozzese Lochfyne su stracciatella pugliese

Brillat-Savarin tripla panna e acciuga del Cantabrico

Vini

Colli Euganei DOC Moscato Secco ‘A Cengia 2016

Primo Piatto

Crema di piselli e spuntone di Seirass Val Pellice

Vino

Colli Euganei DOC Manzoni Bianco Pedevenda 2016

Secondo Piatto – Formaggi sotto diversi cieli

-Robiola di Roccaverano Stutz su pan di fichi di Caceres

-St. Maure de Touraine coi grani di sesamo caramellato

-Morbier con la sua cenere

-Pecorino Rosso di Pienza

-L’Etivaz con gelatina di Maraschino Luxardo

-Fourme d’Ambert su Pan di Spezie

Vino

IGT Veneto Marzemino Belvedere 2017

IGP Terre Siciliane Frappato - Petit Verdot 2016

Dolce

Ovale di cioccolato Guanaja, ricottina pugliese, coulis di lampone e lampone croccante

Vino

Nero Musqué 2016

Informazioni

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli.

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all’aperto.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Consigliamo di portarvi via una giacca per ripararvi dalla brezza notturna!

Prezzo

Adulti 45 euro

Bambini dai 5 ai 12 anni 20 euro

Prenotazione obbligatoria.

Contatti

Telefono & Whatsapp 3713488702

Mail info@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/enogastronomia/finestra-sui-colli_-cena-in-vigna-all_anfiteatro-del-venda.htm

https://www.facebook.com/events/443446039543375/