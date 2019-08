“Finestra sui Colli”, cena in vigna alla cantina Vigna Roda di Vo

Ultimo appuntamento della stagione di Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sui Colli Euganei!

L’evento che vi farà vivere un’esperienza esclusiva nel cuore dei Colli Euganei, ammirando tramonti mozzafiato, sorseggiando buon vino e degustando ottimo cibo a base di prodotti del territorio.



Un Social Eating panoramico da condividere con gli amici di sempre e, perché no, un’occasione per conoscerne di nuovi! Perché, infondo, tutto può accadere davanti ad un bicchiere di vino.

Non avete mai partecipato ad una Cena in Vigna? Per saperne di più sull'evento visita la pagina del sito .



La terza edizione si apre sabato 10 agosto a Vò presso la cantina Vigna Roda di Vó.

Prenotazioni entro giovedì 8 agosto. Fino ad esaurimento posti! Max 60 posti disponibili.

Programma

Ore 19.30 Ritrovo presso la Cantina Vigna Roda di Vò

Ore 20 Aperitivo “dalla botte”

Ore 20.30 Inizio della Cena - un'entusiasmante esperienza da vivere in coppia o con un gruppo di amici. Tra calici di vino e prodotti locali avrete modo di vivere lo spettacolo della natura al tramonto.

Menu

Antipasto

La focaccia ai semi di papavero e sopressa nostrana

Lo spiedino di caprese

Il cestino brisé al basilico con melanzane

Primo Piatto

L'insalata di riso tricolore con desolata dell'orto e bacon croccante

Secondo Piatto

La porchetta al pepe rosa con riduzione Vigna Roda e capponata

Dolce

La tartelletta con ganache al cioccolato e pistacchio

Ad accompagnare i piatti ci saranno loro, una selezione di vini della cantina Vigna Roda.

Informazioni

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli.

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Prezzo

Adulti 45 euro

Bambini dai 5 ai 12 anni 20 euro

Prenotazione obbligatoria.

Contatti

Telefono & Whatsapp 3713488702

Mail info@soluzionieventi.it

Info web

https://www.facebook.com/events/459937561526076/

https://www.soluzionieventi.it/enogastronomia/finestra-sui-colli_-cena-in-vigna-alla-cantina-vigna-roda_609.htm