"Finestra sui Colli", cena in vigna a Villa dei Vescovi

Continua il nostro viaggio itinerante sui Colli Euganei. Il quarto appuntamento di Finestra sui Colli Cene in Vigna, si terrà a Villa dei Vescovi, Luvigliano (Torreglia). L’evento che vi farà vivere un’esperienza unica tra natura, arte, architettura ed enogastronomia locale.

Dettagli

In occasione delle Sere del FAI d’Estate, Villa dei Vescovi ospiterà il 5 luglio Finestra sui Colli Cena in Vigna.

Un social eating panoramico da condividere con gli amici di sempre e, perché no, un’occasione per conoscerne di nuovi! Perché, infondo, tutto può accadere davanti ad un bicchiere di vino.

Informazioni

Ingresso con visita guidata alla Villa

Visita Guidata alla Villa

Le visite dureranno 45 min e si svolgeranno nei seguenti orari: 19 e 19.45

Capienza max per gruppo 30 persone

Prentazione obbligatoria

Cena in vigna

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli.

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all’aperto.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Prenotazioni entro Lunedì 1 luglio. Fino ad esaurimento posti! Max 60 posti disponibili.

Programma

Ore 19 Ritrovo in Villa e inizio Visite guidate - su prenotazione

Ore 21 Inizio della Cena - un’entusiasmante esperienza da vivere in coppia o con un gruppo di amici. Tra calici di vino e prodotti locali avrete modo di vivere lo spettacolo della natura al tramonto.

Menu

Menu a base di prodotti locali curato da Serafino Baù di Trattoria Enoteca San Daniele di Torreglia

Antipasto

Spunciotti misti

Primo Piatto

Caserecce con verdure di stagione

Secondo Piatto

Tagliata di pollo in dolcecottura accompagnata con maionese di carote senapata, insalatina croccante e mandorle

Dolce

Tiramisù

Vini abbinati delle cantine dei Colli Euganei selezionati dall’enoteca Strada del Vino

Prezzi

Cena e visita guidata 55 euro adulti;

Cena e visita guidata Iscritti al FAI 51 euro;

Cena e visita guidata 20 euro bambini fino ai 12 anni.

Contatti e prenotazioni cena + visita guidata

Telefono Whatsapp 3713488702

Mail info@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/enogastronomia/finestra-sui-colli-cena-in-vigna-a-villa-dei-vescovi.htm

https://www.facebook.com/events/729962534073593/