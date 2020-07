Cena in Vigna(lta): un’avventura, un incontro, un’esperienza alla cantina di Arquà

In una notte di mezza estate Finestra sui Colli Cena in Vigna sarà ospitata dalla Cantina Vignalta in località Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale panoramica del Pianoro del Mottolone. Un grande patrimonio viticolo articolato da sud a nord lungo i principali terroir dei Colli, vini d’eccellenza pluripremiati pronti a coronare con le loro note intense il menù pensato per una serata all’insegna della condivisione, nella natura, al chiarore delle stelle.

L’appuntamento è il 18 luglio dalle ore 20 alla Cantina Vignalta per vivere:

Un aperitivo in Cantina;

Una cena panoramica con menù a 4 portate abbinate ai vini dell’Azienda Agricola Vignalta;

Un emozionante momento di relax, sotto un cielo stellato

Musica Live Swing con i Little Swing Trio in concerto ad incorniciare la serata

Te lo meriti! Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi.

Partner Ufficiali: Strada del Vino dei Colli Euganei, Consorzio Vini Colli Euganei

Dettagli

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi.

Abbiamo stilato un Protocollo Covid-19 Free che puoi consultare a questo link!

https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Menu della Cena in Vigna a Vignalta

Aperitivo

Vino: Ode Bianco e Ode Rosso

Antipasto

Il Prosciutto Crudo Berico Euganeo DOP di Montagnana

La giardiniera di verdure croccanti all'orto

Chiffon di ricotta del Caseificio Morandi all'aroma di zenzero e coriandolo

Vino: Brut Nature Metodo Classico (48 mesi sui lieviti)

Primo

Risotto al ragù bianco di corte con zucchine marinate al pepe rosa

Vino: Chardonnay Veneto Igt 2017

Secondo

Lo spiedo di maiale alle erbe aromatiche e rosso riserva, la cipolla di tropea, le melanzane e le patate

Vino: Carmenère Riserva Colli Euganei Doc 2017

Dolce

Vino: Moscato L.H. Vendemmia tardiva 2018

Grappa: Grappa di Alpianae

Menu Vegetariano

La Giardiniera di Verdure croccanti dell'Orto

Degustazione di formaggi Caseificio Morandi

Il risotto con zucchine marinate al pepe rosa pesto di pomodorini freschi

Timballo di melanzane alla Parmigiana

Dolce

Menu Gluten Free

Il Prosciutto Crudo Berico Euganeo DOP di Montagnana

La giardiniera di verdure croccanti all'orto

Chiffon di ricotta del Caseificio Morandi all'aroma di zenzero e coriandolo

Risotto al ragù bianco di corte con zucchine marinate al pepe rosa

Lo spiedo di maiale alle erbe aromatiche e rosso riserva, la cipolla di tropea, le melanzane e le patate

Crostata di grano saraceno, ricotta e uvetta

*In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 62 euro a persona

Informazioni

Azienda Agricola Vignalta - Via Scalette, 23, 35032 Arquà Petrarca PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Inizio previsto alle ore 20

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free (consultabile a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm) e quelle dedicate al rispetto della vostra privacy.

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli*

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Come partecipare

Per prenotare la tua esperienza ti invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 3713488702 - Whatsapp: 3713488702 - Mail: eventi@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/

https://www.facebook.com/events/632709917334704/