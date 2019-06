"Cene in vigna sui Colli Euganei", un’esperienza esclusiva alla cantina Vignalta

Ritornano le Cene in Vigna sui Colli Euganei!

L’evento che vi farà vivere un’esperienza esclusiva nel cuore dei Colli Euganei, ammirando tramonti mozzafiato, sorseggiando buon vino e degustando ottimo cibo a base di prodotti del territorio.

Un social eating panoramico da condividere con gli amici di sempre e, perché no, un’occasione per conoscerne di nuovi! Perché, infondo, tutto può accadere davanti ad un bicchiere di vino. Non avete mai partecipato ad una Cena in Vigna? Per saperne di più sull'evento visita la pagina del sito !

Venerdì 28 giugno la cena si svolgerà a Arquà Petrarca presso la cantina Vignalta.

Prenotazioni entro Martedi 25 Giugno. Fino ad esaurimento posti! Max 60 posti disponibili.

Programma

Ore 19.30 - Ritrovo presso la Cantina Vignalta

Ore 20 - Aperitivo “dalla botte”

Ore 20.30 - Inizio della Cena - un'entusiasmante esperienza da vivere in coppia o con un gruppo di amici. Tra calici di vino e prodotti locali avrete modo di vivere lo spettacolo della natura al tramonto.

Informazioni

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli.

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Menu

Aperitivo con Brut Vintage 2010 (Chardonnay 100%)

Antipasto

Tortino di zucchine con fonduta di formaggio

Vino: Brut Nature (Raboso Piave 100%)

Primo Piatto

Cereali pomodoro e basilico con fonduta di capra dei colli

Vino: Agno Casto 2017 (Incrocio Manzoni 100%)

Secondo Piatto

Brasato di manzo con verdure e polenta

Vino: Gemola 2012 (Merlot e Cabernet Franc)

Dolce

Cremoso al mascarpone con moscato vendemmia tardiva Vignalta

Vino: Moscato LH 2017 (Moscato bianco vendemmia tardiva)

Ad accompagnare i piatti ci sarà una selezione di vini della cantina Vignalta.

Cuoco d'eccezione Serafino Baù di Trattoria Enoteca san Daniele da Serafino cucina a tutto gusto di Torreglia, da tempo membro dell'alleanza cuochi Slow Food.

In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Prezzo

Adulti 45 euro

Bambini dai 5 ai 12 anni 20 euro

Prenotazione obbligatoria.

Contatti

Telefono 3713488702

Whatsapp 3409542525

Mail info@soluzionieventi.it

https://www.facebook.com/events/1172570582930105/

https://www.soluzionieventi.it/enogastronomia/finestra-sui-colli_-cena-in-vigna-a-vignalta-arqua-petrarca.htm