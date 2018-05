“Il censimento permanente della popolazione” incontro a Palazzo Liviano incontro

Il 24 maggio alle ore 9.30 a Padova presso la Sala delle Edicole di Palazzo Liviano si svolge il Convegno “Il Censimento permanente della popolazione: un nuovo panorama nella statistica ufficiale” organizzato dall’Ufficio Territoriale Istat per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e dal Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

Tema del Convegno è il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prende avvio a ottobre 2018, per poi svolgersi ogni anno e non più ogni dieci come avvenuto fino ad oggi. Esperti in demografia, statistica sociale ed economia discutono le principali novità organizzative e metodologiche del nuovo Censimento con particolare attenzione all’integrazione tra la componente campionaria rilevata sul campo e i dati di fonte amministrativa e la dimensione geografica delle informazioni.

Partecipano al Convegno Tommaso Di Fonzo (Università degli Studi di Padova), Rina Camporese (Ufficio territoriale Istat per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia), Vittoria Buratta (Istat), Stefano Falorsi (Istat), Sabrina Prati (Istat), Fabio Crescenzi (Istat).

L’iniziativa è rivolta soprattutto al mondo accademico, ai Comuni, agli enti appartenenti al Sistan e agli utilizzatori della statistica ufficiale.

Per informazioni

rina.camporese@istat.it