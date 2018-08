Centenario della grande guerra: cinema e musica all’arena di Montemerlo

Doppio appuntamento con cinema e musica: venerdì 17 agosto c’è il film “Uomini contro” e sabato 18 agosto concerto con “I Blues delle Alpi” (ingresso libero).

Scopri tutti gli eventi estivi all'Arena di Montemerlo

Nell'ambito della rassegna “La Grande Guerra. Celebrazioni del Centenario – Padova, capitale della guerra e della pace” proseguono anche questa settimana gli eventi nella provincia di Padova per commemorare il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Un progetto ampio e articolato - promosso dal Comune di Padova in collaborazione con oltre 20 comuni del territorio padovano e rodigino e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - che coinvolgerà il nostro territorio con un calendario di oltre 50 appuntamenti tra musica, cinema e teatro quasi tutti ad ingresso libero e gratuito. La direzione artistica è a cura della Scuola di Musica Gershwin (per gli spettacoli musicali e teatrali) e di Euganea Movie Moviement (per le proiezioni cinematografiche).

Venerdì 17 agosto ore 21.30

Euganea Movie Movement

“Uomini contro”

(Italia, 1970, 100 min.)

Regia di Francesco Rosi

Con Gian Maria Volonté, Pier Paolo Capponi, Alan Cuny

Durante la Prima guerra mondiale, sull’altopiano di Asiago, il sottotenente Sassu combatte nella divisione comandata dal generale Leone, un veterano che dà continuamente prova della sua disumanità. L’inadeguatezza degli armamenti e i tentativi di ribellione dei soldati si susseguono di giorno in giorno nella totale sordità di un alto comando che continua a portare avanti una guerra in cui la vita non ha più alcuna importanza.

Ingresso libero

Sabato 18 agosto ore 21.15

Veneto Contemporaneo

“I Blues delle Alpi”

Irene Barrichello (voce narrante)

Ricky Bizzarro (voce, chitarra, armonica)

Erica Boschiero (voce, chitarra)

Marco Iacampo (voce, chitarra)

Sergio Marchesini (fisarmonica, glockenspiel)

Leo Miglioranza (voce, chitarra)

Gerardo Pozzi (voce, pianoforte)

Ulisse Schiavo (voce, chitarra)

Lo spettacolo intitolato I Blues delle Alpi, frutto di una residenza artistica di tre giorni sul monte Grappa, coinvolge cantautori, musicisti ed interpreti veneti di nuova generazione in un repertorio composto da canti degli alpini e di montagna. La scaletta comprende letture musicate, storie di guerra e brani celebri della tradizione corale come La Tradotta, Tapum, Sul Cappello, Sui monti Scarpazi, Stelutis Alpinis. Le composizioni tradizionali vengono reinterpretate con nuove sonorità tipiche dei cantastorie e del folk, mentre le letture narrano la vita degli alpini in trincea.

Ingresso libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1837980089597799/

Per informazioni

340 5381060 – proloco@montemerlo.it

