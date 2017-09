Centro d'Arte, Hear In Now in concerto nella Sala dei Giganti di palazzo Liviano

martedì 24 ottobre, ore 21

Sala dei Giganti

Hear In Now

Mazz Swift - Tomeka Reid - Silvia Bolognesi

Reduce da un'intensa prima parte di stagione, che ha incrementato un'attività già fitta di prime esecuzioni ed esclusive italiane, il Centro d'Arte porta conclude l'anno con un ulteriore sforzo produttivo, sviluppando progetti in diverse direzioni, che fanno incrociare musica contemporanea, reading, jazz, minimalismo ed elettronica.

L'EVENTO

Il jazz da camera e l'improvvisazione del trio d'archi Hear In Now, di scena alla Sala dei Giganti del Liviano martedì 24 ottobre, arriva a sviluppare una lingua sonora versatile, che tiene bilanciate composizione e improvvisazione, in un intarsio complesso le cui sfumature accendono tutti i colori possibili per i tre strumenti.

Mazz Swift (violino), Tomeka Reid (violoncello), Silvia Bolognesi (contrabbasso), formano un gruppo tra i più originali di oggi e hanno al loro attivo anche un’importante collaborazione con Roscoe Mitchell (ospite lo scorso anno del Centro d’Arte in un'affollatissima serata).

BIGLIETTI

interi 12 euro, ridotti (riduzioni di legge e studenti) 5 euro, studenti Università di Padova 1 euro

INFORMAZIONI

http://www.centrodarte.it/concerti/2017-10-24-hear-in-now/​

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via Luigi Luzzatti, 16b - Padova

049.8071370

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it