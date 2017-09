Centro d'Arte, The Necks in concerto in Sala dei Giganti di palazzo Liviano

martedì 28 novembre, ore 21

Sala dei Giganti

The Necks

Chris Abrahams - Lloyd Swanton - Tony Buck

Reduce da un'intensa prima parte di stagione, che ha incrementato un'attività già fitta di prime esecuzioni ed esclusive italiane, il Centro d'Arte porta conclude l'anno con un ulteriore sforzo produttivo, sviluppando progetti in diverse direzioni, che fanno incrociare musica contemporanea, reading, jazz, minimalismo ed elettronica.

L'EVENTO

Si ritorna alla Sala dei Giganti il 28 novembre con il leggendario trio australiano The Necks, che ha sviluppato a partire dalla classica formula jazz del piano trio una musica personalissima e senza eguali.

L’improvvisazione fluisce in totale libertà a partire da una formula iniziale solitamente semplice, che si evolve e si trasforma in modo graduale e incessante, per mezzo di minime trasformazioni, senza soluzione di continuità, per lunghe durate.

Non ci sono regole, soltanto un grandissimo controllo e una comunicazione assoluta, i concerti di The Necks sono ipnotici e imprevedibili.

BIGLIETTI

Interi 12 euro, ridotti (riduzioni di legge e studenti) 5 euro, studenti Università di Padova 1 euro

INFORMAZIONI

http://www.centrodarte.it/concerti/2017-11-28-the-necks/​

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via Luigi Luzzatti, 16b - Padova

049.8071370

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it