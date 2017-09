Centro d'Arte, Neue Vocalsolisten & Beneventi in concerto in Sala dei Giganti del Liviano

giovedì 26 ottobre, ore 21

Sala dei Giganti

Neue Vocalsolisten & Beneventi

Truike van der Poel - Andreas Fischer - Simone Beneventi

Reduce da un'intensa prima parte di stagione, che ha incrementato un'attività già fitta di prime esecuzioni ed esclusive italiane, il Centro d'Arte porta conclude l'anno con un ulteriore sforzo produttivo, sviluppando progetti in diverse direzioni, che fanno incrociare musica contemporanea, reading, jazz, minimalismo ed elettronica.

Il 26 ottobre in Sala dei Giganti si ascolterà il nuovo progetto del percussionista Simone Beneventi, un talento oggi richiestissimo dagli ensemble specializzati nella nuova musica di tutta Europa.

Simone ha raccolto attorno a sé due delle voci dei prestigiosi Neue Vocalsolisten di Stuttgart, Truike van der Poel e Andreas Fischer. Le musiche del trio hanno forti componenti gestuali e teatrali, e compongono una vetrina di giovani autori come Jennifer Walshe e Erik Oña, che si ascoltano per la prima volta in Italia, oltre a Vittorio Montalti, Riccardo Nova, Younghi Pagh-Paan, con due prime esecuzioni assolute di Matthias Kaul e Filippo Perocco.

Interi 12 euro, ridotti (riduzioni di legge e studenti) 5 euro, studenti Università di Padova 1 euro

http://www.centrodarte.it/concerti/2017-10-26-neue-vocalsolisten-beneventi/​

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via Luigi Luzzatti, 16b - Padova

049.8071370

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it