Centro d'Arte, concerto di sax, flauto ed elettronica "Passages" all'auditorium Pollini

martedì 14 novembre, ore 20.30

Auditorium Cesare Pollini

Passages

Daniele Ruggieri - Gianpaolo Antongirolami - Alvise Vidolin

Reduce da un'intensa prima parte di stagione, che ha incrementato un'attività già fitta di prime esecuzioni ed esclusive italiane, il Centro d'Arte porta conclude l'anno con un ulteriore sforzo produttivo, sviluppando progetti in diverse direzioni, che fanno incrociare musica contemporanea, reading, jazz, minimalismo ed elettronica.

L'EVENTO

Ancora insieme a SaMPL, all’auditorium Pollini il 14 novembre la serata "Passages" allinea tre virtuosi di sax, flauto ed elettronica che disegnano un ritratto della musica che si è sviluppata in Francia negli ultimi trent’anni: Gerard Grisey e Tristan Murail hanno saputo scavare come pochi la materia sonora, per trarre dai fenomeni acustici più vari la forma e la sostanza della composizione strumentale, mentre inventavano nuove strutture temporali.

Jean-Claude Risset - da poco scomparso e a cui il concerto è dedicato - è stato tra i primi a sfruttare il computer per creare spettacolari illusioni sonore.

Con Daniele Ruggieri, flauto, Gianpaolo Antongirolami, sax contralto e sax basso, Alvise Vidolin, regia del suono e live

electronics.

BIGLIETTI

Interi 12 euro, ridotti (riduzioni di legge e studenti) 5 euro, studenti Università di Padova 1 euro

INFORMAZIONI

http://www.centrodarte.it/concerti/2017-11-14-passages/​

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via Luigi Luzzatti, 16b - Padova

049.8071370

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it