Centro d'Arte, "Salvatore Sciarrino. Navigazione notturna" all'auditorium Pollini

martedì 21 novembre, ore 20.30

Auditorium Cesare Pollini

Salvatore Sciarrino, "Navigazione notturna"

Alda Caiello - Leonora Armellini - Alfonso Alberti - Anna D’Errico - Aldo Orvieto - Alvise Vidolin

Reduce da un'intensa prima parte di stagione, che ha incrementato un'attività già fitta di prime esecuzioni ed esclusive italiane, il Centro d'Arte porta conclude l'anno con un ulteriore sforzo produttivo, sviluppando progetti in diverse direzioni, che fanno incrociare musica contemporanea, reading, jazz, minimalismo ed elettronica.

La collaborazione con il conservatorio Pollini e il laboratorio di SaMPL (Sound and Music Processing Lab), insieme al comune di Padova, si concretizza nella festa di compleanno per i settant'anni del compositore Salvatore Sciarrino.

L'EVENTO

Il secondo appuntamento con la musica di Salvatore Sciarrino schiera i quattro pianoforti della "Navigazione notturna", una composizione del 1985 interrotta anni fa', ripresa e completata soltanto negli ultimi mesi, che viene presentata in prima esecuzione appositamente per la nostra rassegna.

Insieme al nuovo brano, i quattro pianisti affronteranno ciascuno i "Notturni" e sarà poi la volta delle "Arie marine", un raro lavoro per voce ed elettronica, frutto della collaborazione che Sciarrino ebbe con il Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova quando realizzò l’opera "Perseo e Andromeda" per lo Staatstheater di Stuttgart nel 1991.

BIGLIETTI

Interi 12 euro, ridotti (riduzioni di legge e studenti) 5 euro, studenti Università di Padova 1 euro.

