Centrodarte19: Craig Taborn & Dave King “Heroic Enthusiasts” alla Sala dei Giganti

Appuntamento sabato 1 febbraio alle ore 21 alla Sala dei Giganti con:

Craig Taborn – pianoforte, piano elettrico, tastiere

Dave King – batteria

Dettagli

Il ritorno di Craig Taborn e Dave King al Centro d’Arte coincide con un progetto di nuova realizzazione. “Heroic Enthusiasts”, un duo le cui trame si possono soltanto immaginare alla luce delle dense biografie di entrambi e della qualità sempre garantita anche in queste ultime stagioni.

Si immagina allora una pausa da un jazz precipuamente acustico e uno sguardo invece più ravvicinato verso una fusione con suoni elettrici, vista la strumentazione utilizzata dal pianista.

D’altra parte, la sperimentazione a tutto campo è sempre stata affrontata da Taborn e King fin dagli anni giovanili a Minneapolis, città di origine che li ha visti crescere stimolati da un eclettismo naturale nelle musiche di quella città.

I due amici hanno percorso strade parallele fino alla collaborazione in Junk Magic di Taborn, uno fra i dischi più inclassificabili degli ultimi lustri, un insieme di brani a cavallo tra idioma jazz, ritmiche ripetitive e metalliche, melodie cameristiche.

Mentre il pianista faceva brillare la sua stella sia come leader che accanto a Roscoe Mitchell, Tim Berne, Chris Potter, John Zorn, William Parker e in diversi contesti di improvvisazione radicale, Dave King proseguiva l’avventura di successo di The Bad Plus – già 18 anni di attività – fondava il suo trio nonché il gruppo Trucking Company, mettendo da parte l’estro luminoso dell’altra sua band, Happy Apple.

Taborn e King si sono ritrovati lo scorso anno per l’incisione e le conseguenti tournèe di Daylight Ghosts, quartetto di Taborn elogiato da un coro critico unanime, che offriva musiche assai originali, ricche di melodie angolari, oblique, labirintiche e di ritmi sofisticati, mobilissimi. Musiche che sintetizzano l’attuale momento creativo di questi due assi dei rispettivi strumenti.

Da una parte Taborn, la cui parsimonia realizzativa come leader – soltanto sei dischi in venticinque anni di carriera – non gli ha precluso un assoluto prestigio come strumentista, culminato nei dischi in solo e in trio editi dalla ECM. Dall’altra King, funambolo delle percussioni, a suo agio in qualsiasi contesto espressivo, capace di fluttuare dal rock al jazz per piano-trio, fino alle sonorizzazioni di spettacoli di danza e alle colonne sonore.

Dunque pianoforte, Fender Rhodes, tastiere elettroniche e batteria, per un dialogo che riassume un percorso comune iniziato dalla giovinezza e arrivato sin qui superando ogni ostacolo, soprattutto ogni barriera che tende a separare i linguaggi della musica.

(Stefano Merighi)

Biglietti

Interi euro12

Ridotti euro 5

Studenti Università di Padova euro 1

Info e biglietti: bit.ly/cda190201

Info web

https://www.centrodarte.it/concerti/2019-02-01-taborn-king/

Facebook https://www.facebook.com/events/1084865915019786/

