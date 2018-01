Centrodarte18: Chicago London Underground in concerto al Cinema Torresino

Il Centro d’Arte propone per il nuovo anno una rassegna che riprende la formula e l’indirizzo di quelle delle scorse edizioni, una rassegna premiata da un grande successo di pubblico in costante crescita, a dimostrazione che musica di ricerca non significa musica di nicchia.

Per il 2018 il cartellone, sempre ricco di novità, offrirà occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, serate di musica che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

Radicato in una storia che si intreccia fin dalle sue origini a quella dell’Università, ma anche della vita musicale di una Padova sempre aperta sulle più vivaci esperienze internazionali, il Centro d’Arte propone progetti originali, in dialogo con gli artisti e intrecciando collaborazioni dentro e fuori la città, con festival e rassegne affini e strutture di produzione attrezzate come il Conservatorio.

La politica dell'associazione è volta a favorire la massima accessibilità a un pubblico giovane, da cui è premiata con un consenso costante di anno in anno.

PROSSIMI EVENTI

19 maggio, ore 21

Cinema Torresino

CHICAGO LONDON UNDERGROUND

Rob Mazurek – cornetta, elettronica

Alexander Hawkins – piano

John Edwards – contrabbasso

Chad Taylor – batteria, percussioni

BIGLIETTI

Interi 12 euro

Ridotti 5 euro

Studenti Università di Padova 1 euro

CONTATTI

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via San Massimo, 37 - Padova

049.8071370 - fax 049.8070068

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

