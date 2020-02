“Songs of Insurrection”, Mitchell plays Rzewski alla Sala dei Giganti

La nuova programmazione concertistica del Centro d’Arte, associazione nata in seno all’Università degli Studi di Padova e da oltre 70 anni dedita alla musica contemporanea di ricerca senza un genere preciso di riferimento, prosegue mercoledì 26 febbraio alle ore 21 con un evento di caratura nazionale, ospitato nella storica, anche per il ruolo rivestito nei cartelloni del CdA, Sala dei Giganti al Liviano: la prima esecuzione italiana delle “Songs of Insurrection” del compositore e pianista statunitense Frederic Rzewski (1938).

Ispirato da temi sociali e mosso da coscienza politica, Rzewski ha ottenuto il successo planetario con la composizione per pianoforte “The People United Will Never Be Defeated!” (1975), comprendente 36 variazioni sul brano “El pueblo unido jamás será vencido” di Sergio Ortega, che nel 1979 gli valse una nomination per il Premio Grammy, oltre ad essere stato eletto “Record of the Year” dalla rivista Record World. Della musica in questione colpiscono il virtuosismo, i riferimenti popolari (che vanno molto oltre la geografia e il periodo del brano di riferimento) e colti, l’impegno, la presa emotiva e la forte comunicativa: tutti elementi che garantiscono al musicista un posto d’onore nel repertorio pianistico non soltanto contemporaneo.

È sul medesimo solco che si muovono le nuove “Songs of Insurrection” (2016), già acclamate all’anno dell’uscita ed oggi presentate per la prima volta in Italia dal giovane ed eclettico virtuoso americano del pianoforte Bobby Mitchell, interprete di fiducia di Rzewski.

Vincitore di svariati premi internazionali, Mitchell ha tenuto tournée nelle Americhe, in Europa, Asia, Sudafrica, Medio Oriente ed è divenuto un fenomeno di visualizzazioni in internet sia per la musica classica che per quella improvvisata.

Le “Songs of Insurrection”, scritte in origine per il pianista belga Daan Vandewalle, contano 7 brani e altrettanti cicli di variazioni su canzoni legate a momenti cruciali di lotta politica provenienti dai quattro angoli del mondo: “Die Moorsoldaten”, “Katjusa”, “Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around”, “Foggy Dew”, “Grândola, Vila Morena”, “Los Cuatros Generales” e “Oh Bird, Oh Bird, Oh Roller”.

Maggiori informazioni:

https://www.centrodarte.it/ concerti/2020-02-26-bobby- mitchell-plays-rzewski/

https://www.facebook.com/events/167821721113136/

In breve

Songs of insurrection

Bobby Mitchell Plays Rzewski

Mercoledì 26 febbraio ore 21

Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Prima esecuzione italiana

Ingresso

Interi euro 12

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) euro 5

Studenti Università di Padova euro 1

Biglietti acquistabili online su Vivaticket (+ diritti di prevendita)

Info ulteriori

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

www.centrodarte.it