Centrodarte19: “Gabriele Mitelli European 4ET” al teatro Torresino

È salpata in un mare di pubblico la stagione di eventi 2019 del Centro d’Arte, l’associazione collegata all’Università degli Studi di Padova che da oltre 70 anni propone “musica di oggi”, inseguendo l’evoluzione dei linguaggi con una passione che si è imposta a livello nazionale. L’appuntamento di giovedì 7 febbraio alle ore 21 si sposta nel clima raccolto del Cinema Teatro Torresino di Padova per ospitare in prima assoluta il nuovo quartetto di Gabriele Mitelli, nel quale figurano tre eccezionali musicisti inglesi: Alexander Hawkins (pianoforte), John Edwards (contrabbasso) e Mark Sanders (batteria).

Nonostante la giovane età, Gabriele Mitelli (Brescia, 1988) occupa un posto di primo piano nel panorama jazz nostrano: ciò grazie ad un percorso “atipico” che da subito gli ha permesso di confrontarsi con i più avventurosi musicisti italiani, per approdare in seguito a collaborazioni internazionali di rilievo, con nomi quali Rob Mazurek e Ken Vandermark, giusto per citarne un paio. Ad aprirgli la strada sono stati l’indubbio talento e la curiosità, la capacità di ascolto e il gusto per la sperimentazione, oltre ad una personalità strumentale di grande fascino, sia a livello timbrico che di fraseggio. Il tutto lo ha portato con estrema naturalezza verso un’eterogeneità che ne è per certi versi la cifra stilistica, pur facendo capo a una visione musicale votata alla massima creatività e ad un’espressione personale sincera. Nel nuovo quartetto Mitelli è accompagnato da Alexander Hawkins, John Edwards e Mark Sanders, esponenti di spicco dell’attuale scena jazz britannica, che insieme portano un bagaglio di esperienze di livello assoluto, con collaborazioni che vanno da Wadada Leo Smith a Evan Parker, da Anthony Braxton a Mulatu Astatke, da Peter Brötzmann a Roscoe Mitchell e moltissimi altri.

Gabriele Mitelli European 4et

giovedì 7 febbraio 2019 ore 21 teatro Torresino, Padova

Interi euro 12

Ridotti (riduzioni di legge e studenti) euro 5

Studenti Università di Padova euro 1

Per maggiori informazioni:

www.centrodarte.it

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.facebook.com/events/398646630700911/