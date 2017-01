Centrodarte17: Arashi al cinema Torresino

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

5 maggio 2017 • Cinema Torresino

ARASHI

Akira Sakata – sax contralto, clarinetto, voce

Johan Berthling – basso

Paal Nilssen-Love – batteria

Prima apparizione italiana per il trio Arashi, uno dei gruppi di free jazz più potenti e originali in circolazione. Akira Sakata è un veterano della musica improvvisata nipponica (tra le collaborazioni più importanti quelle con Yosuke Yamashita e Bill Laswell). Lo svedese Johan Berthling è noto quale componente di Fire!, mentre il norvegese Paal Nilssen-Love, tra le decine di apparizioni, spicca come batterista di The Thing. Il gruppo ha da poco pubblicato il secondo album, Semikujira, in cui oltre a possenti maratone free trovano posto le atmosfere rarefatte tipiche della musica giapponese e il recitato incantatorio dello stesso Sakata.

Akira Sakata, Johan Berthling, Paal Nilssen-Love

Arashi (Trost)

Arashi (Trost) Arashi

Semikujira (Trost)

Semikujira (Trost) Yosuke Yamashita Trio + Gerald Oshita, Dairakudakan

Arashi (Frasco)

18 maggio 2017 • Cinema Torresino

KALIMI

Giovanni Di Domenico – Fender Rhodes, elettronica

Mathieu Calleja – batteria

OREN AMBARCHI SOLO

Oren Ambarchi – elettronica

Locandina DESIGN: NICOLA NEGRI