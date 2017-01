Centrodarte17: Chris Lightcap Bigmouth al cinema Torresino

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

Presentazione completa al sito: bitly.com/centrodarte17

CENTRODARTE17, SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA MUSICA A PADOVA

26 marzo 2017 • Cinema Torresino

CHRIS LIGHTCAP BIGMOUTH

Chris Lightcap – contrabbasso

Tony Malaby – sassofoni

Chris Cheek – sassofoni

Craig Taborn – piano, Fender Rhodes

Gerald Cleaver – batteria

DETTAGLI

Chris Lightcap è contrabbassista e compositore poco conosciuto in Italia, ma a New York è considerato tra gli strumentisti più raffinati, oltre che leader in ascesa.

Bigmouth è un gruppo incantevole, che unisce cinque fuoriclasse della scena odierna, in grado di miscelare post-bop, forma canzone, lirismo senza etichette, repertorio originale che guarda ai temi di Ornette Coleman e Charlie Haden come fonte di ispirazione, rock-cover (Beatles e Lou Reed, tra gli altri).

Lightcap è nato nel 1971 a Latrobe, Pennsylvania. Dapprima praticante di violino e pianoforte, è passato al basso elettrico e poi al contrabbasso. Ha studiato al Williams College, in particolare composizione e improvvisazione con Milt Hinton, Bill Dixon, Cameron Brown.

Dopo il trasferimento a New York è diventato bassista assai richiesto dai più diversi organici. Ha suonato nella big-band di Cecil Taylor, con Archie Shepp, Sunny Murray, Anthony Braxton.

Dal 2000 suona stabilmente con Regina Carter e collabora con decine di artisti, tra cui Joe Morris, Rob Brown, Mark Turner, Ravi Coltrane.

Comincia a condurre un proprio quartetto e a produrre dischi altrui. Il gruppo si allarga poi a quintetto nel 2010 e prende il nome di Bigmouth. L’album “Deluxe” è segnalato da tutta la critica internazionale e contiene Silvertone, uno dei brani memorabili di questo decennio.

Nel 2011 Chamber Music America commissiona a Lightcap un lavoro originale, “New York: Lost and Found”.

Nel 2015 esce “Epicenter”, nuovo luminoso capitolo del percorso di Bigmouth.

Chris Cheek e Tony Malaby sono tra i più versatili sassofonisti del circuito jazzistico, entrambi elementi della Liberation Music Orchestra. Cheek dirige proprie formazioni ed ha suonato nei gruppi di Paul Motian, Kurt Rosenwinkel e nei Bloomdaddies.

Malaby conta una dozzina di album a suo nome e figura in opere di Kris Davis, Paul Motian e nel trio Tamarindo.

Craig Taborn è forse il pianista più completo della sua generazione. Ha suonato a lungo con James Carter, Roscoe Mitchell e Tim Berne. Incide in solo e in trio per la ECM.

Gerald Cleaver è batterista protagonista in molti ensemble (Taborn, Matthew Shipp, Joe Morris, William Parker, Roscoe Mitchell) e leader di propri gruppi.

Bigmouth, oltre ad essere una band tra le più seguite a New York City, ha suonato nei maggori festival europei, come Willisau, Saalfelden, North Sea, Lubiana, Maribor, Edimburgo.

(Stefano Merighi)

CHRIS LIGHTCAP “BIGMOUTH”

DOMENICA 26 MARZO 2017 ORE 21 • CINEMA TORRESINO, PADOVA

ESCLUSIVA NAZIONALE

Chris Lightcap - contrabbasso

contrabbasso Chris Cheek - sax tenore

sax tenore Tony Malaby - sax tenore

sax tenore Craig Taborn - piano, Fender Rhodes

piano, Fender Rhodes Gerald Cleaver - batteria

ASCOLTI

Chris Lightcap Quartet

Lay-up (Fresh Sound)

Bigmouth (Fresh Sound)

Lay-up (Fresh Sound) Bigmouth (Fresh Sound) Chris Lightcap Bigmouth

Deluxe (Clean Feed)

Epicenter (Clean Feed)

WEB

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Locandina DESIGN: NICOLA NEGRI

Gallery