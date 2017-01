Centrodarte17: Kalimi e Oren Ambarchi al cinema Torresino

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

Presentazione completa al sito: bitly.com/centrodarte17

CENTRODARTE17, SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA MUSICA A PADOVA

18 maggio 2017 • Cinema Torresino

KALIMI

Giovanni Di Domenico – Fender Rhodes, elettronica

Mathieu Calleja – batteria

OREN AMBARCHI SOLO

Oren Ambarchi – elettronica

Italiano di nascita ma residente in Belgio, Giovanni Di Domenico è un giovane pianista e sperimentatore elettronico che ha già alle spalle collaborazioni importanti (Jim O’Rourke, Akira Sakata, tra gli altri). Il duo Kalimi è formato da Di Domenico, qui esclusivamente a piano elettrico e live electronics, e dal batterista Mathieu Calleja, per una lettura dell’improvvisazione libera che richiama in egual misura minimalismo e jazz rock.

